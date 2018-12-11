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Справочный курс гривни вырос на 7,04 коп. до 27,7124 грн
12:29 11.12.2018 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 7,04 коп. до 27,7124 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривни на 4,33 коп. до 27,7828 UAH/USD.
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