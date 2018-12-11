7 декабря объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $27,4 млн до $259,9 млн

В пятницу, 7 декабря, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 27,4 млн долларов по сравнению с 6 декабря до 259,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 57,2 млн долларов по сравнению с 6 декабря до 308,7 млн долларов.

По уточненным данным НБУ, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке в четверг составил 287,3 миллионов долларов, а общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) - 365,9 миллионов долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 3,1% до 12,513 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в четверг на 9 коп. в пятницу опустился на 6 коп. до 27,82 UAH/USD