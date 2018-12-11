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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 10.12.18
11:04 11.12.2018 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|06.12
|17.6281
|-
|-
|-
|-
|17.3125
|-
|-
|-
|-
|07.12
|17.2682
|-
|-
|-
|-
|-
|10.12
|18.0403
|17.7333
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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