За месяц волатильность биткоина утроилась

В то время как основное внимание сообщества приковано к обвалу криптовалютного рынка, включая новый годовой минимум биткоина, данные Bitcoin Volatility Index на сайте Buybitcoinworldwide показали, что волатильность первой криптовалюты за последний месяц выросла более чем в три раза. Об этом пишет Cointelegraph.

Согласно данным ресурса, в воскресенье, 9 декабря, волатильность пары BTC/USD достигла 5,53%, в то время как месяц назад этот показатель составлял 1,57%.

Издание также отмечет, что до 19 ноября волатильность сохранялась примерно на одном уровне, но затем всего за одну неделю выросла с 2% до 4,53%, а 29 ноября преодолела отметку в 5%.

В то же время данные за предыдущие 30 дней (9 октября - 9 ноября) показывают, что волатильность биткоина сохранялась на уровне ниже 2,06%, оставаясь большую часть этого периода между 1,5% и 1,7%.

Анализ 6-месячного графика показывает скачкообразное, но стабильное снижение волатильности с середины августа - с пикового показателя в 3,84% до 0,73% в середине ноября, когда начался новый экспоненциальный рост этого значения.

Последний раз показатель волатильности биткоина находился на этом уровне в середине марта, когда первая криптовалюта торговалась в районе $8771 доллар.

В начале октября биткоин достиг наименьшего за последние 17 месяцев уровня волатильности, что, как отмечает издание, породило массу комментариев со стороны участников сообщества, а также недолго прожившую шутку о том, что первая криптовалюта внезапно стала «абсолютным стейблкоином».