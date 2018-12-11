Финансовые новости
- |
- 11.12.18
- |
- 14:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
За месяц волатильность биткоина утроилась
10:44 11.12.2018 |
В то время как основное внимание сообщества приковано к обвалу криптовалютного рынка, включая новый годовой минимум биткоина, данные Bitcoin Volatility Index на сайте Buybitcoinworldwide показали, что волатильность первой криптовалюты за последний месяц выросла более чем в три раза. Об этом пишет Cointelegraph.
Согласно данным ресурса, в воскресенье, 9 декабря, волатильность пары BTC/USD достигла 5,53%, в то время как месяц назад этот показатель составлял 1,57%.
Издание также отмечет, что до 19 ноября волатильность сохранялась примерно на одном уровне, но затем всего за одну неделю выросла с 2% до 4,53%, а 29 ноября преодолела отметку в 5%.
В то же время данные за предыдущие 30 дней (9 октября - 9 ноября) показывают, что волатильность биткоина сохранялась на уровне ниже 2,06%, оставаясь большую часть этого периода между 1,5% и 1,7%.
Анализ 6-месячного графика показывает скачкообразное, но стабильное снижение волатильности с середины августа - с пикового показателя в 3,84% до 0,73% в середине ноября, когда начался новый экспоненциальный рост этого значения.
Последний раз показатель волатильности биткоина находился на этом уровне в середине марта, когда первая криптовалюта торговалась в районе $8771 доллар.
В начале октября биткоин достиг наименьшего за последние 17 месяцев уровня волатильности, что, как отмечает издание, породило массу комментариев со стороны участников сообщества, а также недолго прожившую шутку о том, что первая криптовалюта внезапно стала «абсолютным стейблкоином».
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Закон о среднесрочном бюджетном планировании запустит процесс масштабного обновления инфраструктуры страны
|Газ не из трубы. Как биогазовые установки способны гарантировать сразу три безопасности
|Жидкая оборона. Почему в «ДНР» боятся «автокефального» наступления ВСУ под Мариуполем
|У Филарета прояснили ситуацию вокруг Объединительного собора: Формат будет таким, как написал Варфоломей
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Владельцы российского «Альфа-банка» хотят его продать — FT
|Справочный курс гривни вырос на 7,04 коп. до 27,7124 грн
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 11.12.2018
|Индексы АТР в основном выросли 11 декабря на ожидании улучшения торговых отношений США и Китая
|Курсы валют по карточным операциям на 11.12.18
|Остатки средств на корсчетах банков 11.12.18
Это интересно
|Смартфон Nubia X Collectors Edition оснащён 512 Гбайт памяти
|Samsung Galaxy A8s: смартфон с «дырявым» экраном Infinity-O
|Snap купила стартап 20-летнего украинца Teleport за $8 млн
|Facebook ввела новые ограничения в обсуждении вопросов секса
|Представлен новый хэтчбек Skoda Scala
|Компания Microsoft подтвердила перевод своего браузера Edge на платформу открытого интернет-обозревателя Chromium