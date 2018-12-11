Курс фунта восстанавливается к доллару 11 декабря после обвала до минимума более чем за 1,5 года

Курс британского фунта стерлингов во вторник утром незначительно растет к доллару в рамках коррекции после обвала понедельника, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.05 EET курс фунта рос до 1,2578 доллара за фунт с 1,2563 доллара за фунт днем ранее. Курс доллара к иене снижался до 113,03 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,34 иены за доллар. Курс евро к доллару рос до 1,1364 доллара за евро с 1,1355 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,13%, до 97,1 пункта.

Британская валюта пытается восстановиться после падения в понедельник до 1,2507 доллара за фунт - минимума с апреля 2017 года. Фунт обвалился после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о том, что голосование в парламенте по вопросу соглашения с ЕС о Brexit, намеченное на 11 декабря, откладывается на неопределенный срок.

В то же время курс доллара снижается к другим мировым валютам в ожидании заседания ФРС США на следующей неделе на фоне неопределенности с дальнейшим повышением базовой ставки.

Впрочем, президент FPG Securities Коджи Фукайя (Koji Fukaya), которого цитирует агентство Рейтер, заметил, что доллар традиционно считается надежным активом, и при любых негативных событиях в мире спрос на американскую валюту будет повышаться.