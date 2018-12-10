Народный банк Китая возобновил действие договора о валютном свопе с НБУ

Национальный банк Украины и Народный банк Китая возобновили двусторонний договор о валютном свопе для валют юань/гривна еще на три года.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Максимальная сумма линии валютного свопа остается неизменной: на уровне 15 млрд юаней или 62 млрд гривен.

Соответствующий договор подписали глава Национального банка Яков Смолий и глава Народного банка Китая Йи Ган во время рабочего визита Смолия в Пекин.

"Китай - это второй крупнейший торговый партнер Украины по товарообороту, а роль юаня в международной торговле растет. Доступ к средствам, полученным по договору, будет способствовать осуществлению торговли между Украиной и Китаем в юанях. Договор будет способствовать дальнейшему экономическому сотрудничеству между нашими двумя странами", - прокомментировал глава НБУ.

Как сообщали Українські Новини, подписанный договор - уже третья подобная сделка между Национальным банком и Народным банком Китая в рамках постоянного двустороннего сотрудничества между центральными банками.

Срок действия предыдущего трехлетнего договора о валютном свопе на сумму до 54 миллиардов гривен и 15 млрд юаней истек в июне 2018 года.