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Народный банк Китая возобновил действие договора о валютном свопе с НБУ
Национальный банк Украины и Народный банк Китая возобновили двусторонний договор о валютном свопе для валют юань/гривна еще на три года.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Максимальная сумма линии валютного свопа остается неизменной: на уровне 15 млрд юаней или 62 млрд гривен.
Соответствующий договор подписали глава Национального банка Яков Смолий и глава Народного банка Китая Йи Ган во время рабочего визита Смолия в Пекин.
"Китай - это второй крупнейший торговый партнер Украины по товарообороту, а роль юаня в международной торговле растет. Доступ к средствам, полученным по договору, будет способствовать осуществлению торговли между Украиной и Китаем в юанях. Договор будет способствовать дальнейшему экономическому сотрудничеству между нашими двумя странами", - прокомментировал глава НБУ.
Как сообщали Українські Новини, подписанный договор - уже третья подобная сделка между Национальным банком и Народным банком Китая в рамках постоянного двустороннего сотрудничества между центральными банками.
Срок действия предыдущего трехлетнего договора о валютном свопе на сумму до 54 миллиардов гривен и 15 млрд юаней истек в июне 2018 года.
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