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Остатки средств на корсчетах банков 10.12.18
12:47 10.12.2018 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|5 декабря
|51178.1
|6 декабря
|51550.7
|7 декабря
|51133.3
|10 декабря
|45345.3
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 10 декабря – 27,824246 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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