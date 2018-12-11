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Справочный курс гривни вырос на 4,33 коп до 27,7828 грн
12:36 10.12.2018 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 4,33 коп. до 27,7828 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни, на 5,54 коп. до 27,8261 UAH/USD.
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