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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

6 декабря объем торгов долларом на межбанке увеличился на $36,7 млн до $282,9 млн

10:46 10.12.2018 |

Финансы

 

В четверг, 6 декабря, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 36,7 млн долларов по сравнению с 5 декабря до 282,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 66,5 млн долларов по сравнению с 5 декабря до 357,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 14,9% до 12,140 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в среду на 10 коп. в четверг опустился на 9 коп. до 27,88 UAH/USD.
По материалам: Українські Новини
 

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