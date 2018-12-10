6 декабря объем торгов долларом на межбанке увеличился на $36,7 млн до $282,9 млн

В четверг, 6 декабря, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 36,7 млн долларов по сравнению с 5 декабря до 282,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 66,5 млн долларов по сравнению с 5 декабря до 357,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 14,9% до 12,140 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в среду на 10 коп. в четверг опустился на 9 коп. до 27,88 UAH/USD.



