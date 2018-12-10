Доллар 10 декабря дешевеет ко всем основным валютам

Доллар США в ходе азиатских торгов в понедельник дешевеет ко всем основным валютам вслед за снижением доходности US Treasuries.

Инвесторы теперь ставят под сомнение темпы дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Снижаются даже ожидания, что ставка поднимется в декабре.

Евро к 8:20 EET поднялся до $1,1437 с $1,1379 по итогам прошлой недели в Нью-Йорке.

Курс евро вырос до 128,56 иены со 128,23 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара к японской нацвалюте опустился со 112,69 до 112,42 иены.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снизился на 0,1%.

Следующее заседание ФРС пройдет 18-19 декабря. Согласно данным инструмента FedWatch биржевого оператора CME, участники рынка оценивают вероятность повышения ставки ФРС в текущем месяце на 25 б.п. в 71,5% против 84,4% всего неделю назад. Аналогичный инструмент агентства Bloomberg показывает, что шансы на повышение ставки на ближайшем заседании составляют 69,1%.

Фунт стерлингов в понедельник дорожает к доллару, но снижается по отношению к остальным основным валютам. Во вторник предстоит голосование в британском парламенте по проектам соглашения Лондона и Брюсселя об условиях выхода Великобритании из ЕС и декларации о будущих отношениях.