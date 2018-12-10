Доллар 10 декабря дешевеет ко всем основным валютам

Инвесторы теперь ставят под сомнение темпы дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Снижаются даже ожидания, что ставка поднимется в декабре.
Евро к 8:20 EET поднялся до $1,1437 с $1,1379 по итогам прошлой недели в Нью-Йорке.
Курс евро вырос до 128,56 иены со 128,23 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара к японской нацвалюте опустился со 112,69 до 112,42 иены.
Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снизился на 0,1%.
Следующее заседание ФРС пройдет 18-19 декабря. Согласно данным инструмента FedWatch биржевого оператора CME, участники рынка оценивают вероятность повышения ставки ФРС в текущем месяце на 25 б.п. в 71,5% против 84,4% всего неделю назад. Аналогичный инструмент агентства Bloomberg показывает, что шансы на повышение ставки на ближайшем заседании составляют 69,1%.
Фунт стерлингов в понедельник дорожает к доллару, но снижается по отношению к остальным основным валютам. Во вторник предстоит голосование в британском парламенте по проектам соглашения Лондона и Брюсселя об условиях выхода Великобритании из ЕС и декларации о будущих отношениях.