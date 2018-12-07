Финансовые новости
- |
- 07.12.18
- |
- 17:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В ноябре объем операций на межбанке увеличился на 3,1% до $12,5 млрд
16:43 07.12.2018 |
В ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 3,1% до 12,513 млрд долларов по сравнению с октябрем.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Объем операций по продаже безналичной иностранной валюты в ноябре составил 6 256,7 млн долларов (в октябре - 6 070,3 млн долларов), а объем операций по покупке инвалюты - 6 256,7 млн долларов (в октябре - 6 070,3 млн долларов).
Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 14,9% до 12,140 млрд долларов по сравнению с сентябрем.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зайдут ли в Азовское море военные корабли США
|Доллар на межбанке 6 декабря продавали все банки, особенно активно госструктуры
|Почему Богомолец никому не конкурент на выборах
|Ради какого «барыги» Саакашвили опять стал телезвездой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Пограничники начали проверку наличия «Зеленой карты» в автоматизированном режиме
|В ноябре объем операций на межбанке увеличился на 3,1% до $12,5 млрд
|Депозитные ставки для физлиц 07.12.18
|В ноябре население купило валюты на $90,5 млн больше, чем продало
|Страховщики Украины за 10 месяцев увеличили сбор платежей по ОСАГО на 21,4%, выплаты - на 12,5%
|НБУ обнародовал еще 3 проекта постановлений будущего валютного регулирования для публичного обсуждения
|Доллар стабилен в паре с евро, дорожает к остальным валютам в ожидании статданных из США
Это интересно
|Google персонализирует результаты поиска даже в режиме инкогнито
|Расследование взлома сети Marriott навело на китайский след
|В 2026 году выйдет последнее поколение автомобилей Volkswagen с двигателем внутреннего сгорания
|Hyundai рассекретила большой кроссовер Palisade
|Представлен первый собственный смартфон «Яндекса»
|Samsung в целом завершила разработку 3-нм техпроцесса и запустит его в 2020 году
|Киберпреступники изобрели новый метод атак на банки