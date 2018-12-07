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Депозитные ставки для физлиц 07.12.18
16:31 07.12.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 7 декабря 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|07.12.18
|06.12.18
|07.12.18
|06.12.18
|07.12.18
|06.12.18
|3 месяца
|14.35
|14.50
|2.17
|2.24
|1.27
|1.17
|6 месяцев
|15.19
|15.33
|3.00
|3.10
|1.62
|1.63
|9 месяцев
|15.66
|15.56
|3.59
|3.36
|2.03
|1.89
|12 месяцев
|15.53
|15.67
|3.69
|3.78
|2.34
|2.33
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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