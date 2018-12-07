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НБУ обнародовал еще 3 проекта постановлений будущего валютного регулирования для публичного обсуждения
15:47 07.12.2018 |
Национальный банк продолжает публичное обсуждение проектов нормативно-правовых актов, которые станут основой для новой системы валютного регулирования.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
С этой целью Национальный банк обнародовал проекты еще трех из семи нормативно-правовых актов новой системы валютного регулирования.
Документы содержат нормы, направленные на первоочередные шаги по упрощению ведения бизнеса и обеспечению финансовой стабильности в Украине.
В сентябре Национальный банк презентовал проект структуры валютного регулирования, которое будет состоять из семи новых ключевых нормативно-правовых актов, и в начале ноября представил общественности проекты трех из них (№1, №2 и №3), которые определяют нормы валютного регулирования.
В пятницу, 7 декабря, Национальный банк обнародовал проект акта №4, в котором говорится о критериях и порядке введения антикризисных мер, а также актов №6 и №7, которые будут определять валютное регулирование временно - с 7 февраля 2019 и до полного перехода к свободе проведения валютных операций.
Временный акт №7 будет введен для защиты экономики и финансовой системы от кризисных явлений, определенных постановлением №4.
Временный акт №6 направлен на предотвращение кризисных ситуаций на денежно-кредитном рынке.
После восстановления макрофинансовой стабильности положения временных актов прекратят действие, а валютное регулирование будет осуществляться в соответствии с постоянными актами (№1,2,3).
В частности инструкция о порядке валютного надзора за соблюдением резидентами предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров будет содержать ряд новаций, которые должны способствовать уменьшению временных и финансовых затрат бизнеса на отчетность перед государственными органами и прохождения процедур надзора по таким операциям.
Положения документа направлены на: отмену контроля за сроками расчетов по внешнеэкономическим контрактам на суммы операций до 150 тыс. гривен; отмену контроля за сроками расчетов для экспорта всех видов услуг и работ; отмену дублирующих отчетов банков о нарушении сроков расчетов по внешнеэкономическим операциям.
На замену действующему порядку банки будут предоставлять отчеты в электронном виде Национальному банку, который будет централизованно передавать эту информацию в налоговые органы.
Как сообщали Українські Новини, закон "О валюте и валютных операциях" был одобрен Верховной Радой 21 июня 2018 года.
Закон вступает в силу 7 февраля 2019 года.
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