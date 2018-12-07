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Справочный курс гривни вырос на 5,54 коп. до 27,8261 грн
12:25 07.12.2018 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 5,54 коп. до 27,8261 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 9,55 коп. до 27,8815 UAH/USD.
По материалам:
Українські Новини
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