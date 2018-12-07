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Остатки средств на корсчетах банков 07.12.18
11:36 07.12.2018 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|5 декабря
|51178.1
|6 декабря
|51550.7
|7 декабря
|51133.3
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 7 декабря – 27,879569 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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