5 декабря объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $40,3 млн до $246,2 млн

В среду, 5 декабря, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 40,3 млн долларов по сравнению с 4 декабря до 246,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 62,5 млн долларов по сравнению с 4 декабря до 291,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 14,9% до 12,140 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления во вторник на 10 коп. в среду также опустился на 10 коп. до 27,97 UAH/USD.