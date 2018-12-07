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Золото незначительно дорожает 7 декабря перед статистикой по рынку труда США
08:54 07.12.2018 |
Стоимость золота незначительно растет в пятницу утром в ожидании ежемесячной статистики по американскому рынку труда, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.17 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 1,1 доллара, или 0,09%, до 1244,75 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро росла при этом на 0,23%, до 14,54 доллара за унцию.
Инвесторы ждут данных по безработице в США в ноябре от американского министерства труда позднее в пятницу. По прогнозам аналитиков, показатель сохранился на уровне октября в 3,7%, при этом число новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 200 тысяч после увеличения на 250 тысяч месяцем ранее.
"Рынки будут спокойны до выхода данных по числу новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики в США", - считает главный дилер Wing Fung Precious Metals Питер Фанг (Peter Fung), которого цитирует агентство Рейтер.
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