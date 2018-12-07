Биткоин дешевеет на 10%, продолжая ноябрьский тренд снижения

Стоимость биткоина продолжает падать после потери криптовалютой почти трети своей стоимости в ноябре, инвесторы реагируют на новости биржевого регулятора по поводу создания криптовалютного инвестиционного фонда, торгуемого на бирже (ETF), свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 7.29 EET биткоин дешевел на 10,02%, до 3,432 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 8,62% - до 3,415 тысячи долларов. В ноябре биткоин потерял более 36% своей стоимости.

Другие популярные криптовалюты также дешевеют: Ethereum - на 15,93%, до 85,93 доллара, Ripple - на 10,18%, до 0,3039 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 108,34 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 55% всего рынка криптовалют.

Инвесторы обращают внимание на сообщение регулятора по крипто-ETF. В июне американская инвесткомпания VanEck совместно с разработчиком криптопродуктов для рынка капитала SolidX подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на запуск биржевого криптофонда под названием VanEck SolidX Bitcoin Trust. В четверг регулятор продлил срок принятия решения до 27 февраля 2019 года.

Обе компании ранее по отдельности уже подавали заявки на запуск криптовалютного ETF, однако, им не удалось получить лицензию американского регулятора.

Резкое падение стоимости биткоина отмечено со второй половины ноября. Тогда криптовалюта преодолела сразу две психологические отметки, опустившись в цене ниже 5 тысяч, а затем и ниже 4 тысяч долларов. Сейчас биткоин торгуется на минимуме с сентября 2017 года.