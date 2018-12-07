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Курс доллара незначительно изменяется к мировым валютам 7 декабря перед данными по рынку труда США
07:50 07.12.2018 |
Курс доллара в пятницу утром незначительно изменяется по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании ежемесячной статистики по американскому рынку труда, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.02 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 96,82 пункта. Курс евро к доллару опускался до 1,1374 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1378 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 112,83 иены за доллар со 112,68 иены.
Участники торгов ждут данных по безработице в США в ноябре от американского министерства труда позднее в пятницу. По прогнозам аналитиков, показатель сохранился на уровне октября в 3,7%, при этом число новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 200 тысяч после увеличения на 250 тысяч месяцем ранее.
"Пожалуй, одной из самых сильных частей экономики США всегда был рынок труда. Если мы увидим, что там появились какие-то проблемы, то доллар может оказаться под давлением", - полагает главный рыночный стратег IG Markets Крис Уэстон (Chris Weston), мнение которого приводит агентство Рейтер.
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