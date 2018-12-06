Финансовые новости
- |
- 06.12.18
- |
- 18:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 06.12.18
17:29 06.12.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 6 декабря 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|05.12.18
|06.12.18
|05.12.18
|06.12.18
|05.12.18
|06.12.18
|3 месяца
|14.50
|14.50
|2.24
|2.24
|1.17
|1.17
|6 месяцев
|15.33
|15.33
|3.10
|3.10
|1.63
|1.63
|9 месяцев
|15.56
|15.56
|3.36
|3.36
|1.89
|1.89
|12 месяцев
|15.67
|15.67
|3.78
|3.78
|2.33
|2.33
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада поддержала прекращение действия Договора о дружбе с РФ с апреля 2019 года
|Почему Кремль накинулся с угрозами на Кипр
|Ответ ЕС на Керченский конфликт: новые санкции против России маловероятны
|Волкер: Российским судам может быть закрыт доступ в европейские порты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 06.12.18
|Доллар слабо дешевеет к евро 6 декабря, иена и швейцарский франк укрепляются
|Ведущие банки договорились о клиринге операций репо во Франкфурте
|Азиатские фондовые индексы снизились 6 декабря, подешевели акции высокотехнологичных компаний
|Cправочный курс гривни вырос на 9,55 коп. до 27,8815 грн
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 06.12.18
Это интересно
|Представлен первый собственный смартфон «Яндекса»
|Samsung в целом завершила разработку 3-нм техпроцесса и запустит его в 2020 году
|Киберпреступники изобрели новый метод атак на банки
|В Китае электрокары «сливают» данные властям без ведома владельцев
|Количество вакансий в криптовалютной сфере продолжает показывать рост
|Дебют Qualcomm Snapdragon 855: новый процессор для флагманских смартфонов
|Honda возродила модель Passport