Доллар слабо дешевеет к евро 6 декабря, иена и швейцарский франк укрепляются

Курс доллара США относительно евро слабо снижается в четверг, иена и швейцарский франк укрепляются на фоне роста спроса на активы "тихой гавани".

Арест топ-менеджера китайской Huawei был воспринят инвесторами как сигнал роста противоречий между США и Китаем, что спровоцировало спад на фондовых рынках по всему миру, а также снижение спроса на другие рискованные активы.

В этих условиях дорожают активы, считающиеся наиболее надежными, - иена, швейцарский франк и US Treasuries. Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась до минимального уровня с сентября.

Курс доллара США относительно иены снизился в ходе торгов до 112,78 иены по сравнению с 113,19 иены на закрытие предыдущей сессии. Пара евро/иена подешевела до 128,04 иены против 128,41 иены накануне.

Курс американской валюты относительно швейцарского франка опустился до $1,0043 с $1,0023 в среду.

Пара евро/доллар в четверг торгуется на уровне $1,1353 по сравнению с $1,1344 на закрытие предыдущих торгов. Аналитики ING, однако, полагают, что активизация ухода от рисков может привести к ослаблению евро до $1,13, пишет Dow Jones.

Ранее стало известно об аресте главного финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Ванчжоу Мэн в Канаде, ей грозит экстрадиция в США по делу о нарушении санкций США против Ирана.

Ванчжоу Мэн является зампредседателя правления Huawei Technologies и дочерью ее основателя Рена Чжэнфэя. Ее арест в аэропорту Ванкувера произошел 1 декабря по запросу властей США, слушание в суде об освобождении Ванчжоу Мэн под залог назначено на пятницу.

Эксперты опасаются, что арест топ-менеджера крупной китайской компании может усложнить переговоры между США и Китаем по вопросам торговли.

Фунт стерлингов подорожал в ходе торгов до $1,2766 по сравнению с $1,2734 на закрытие рынка в среду. В центре внимания трейдеров - предстоящее голосование в британском парламенте по соглашению об условиях Brexit.