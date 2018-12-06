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Доллар слабо дешевеет к евро 6 декабря, иена и швейцарский франк укрепляются
16:33 06.12.2018 |
Курс доллара США относительно евро слабо снижается в четверг, иена и швейцарский франк укрепляются на фоне роста спроса на активы "тихой гавани".
Арест топ-менеджера китайской Huawei был воспринят инвесторами как сигнал роста противоречий между США и Китаем, что спровоцировало спад на фондовых рынках по всему миру, а также снижение спроса на другие рискованные активы.
В этих условиях дорожают активы, считающиеся наиболее надежными, - иена, швейцарский франк и US Treasuries. Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась до минимального уровня с сентября.
Курс доллара США относительно иены снизился в ходе торгов до 112,78 иены по сравнению с 113,19 иены на закрытие предыдущей сессии. Пара евро/иена подешевела до 128,04 иены против 128,41 иены накануне.
Курс американской валюты относительно швейцарского франка опустился до $1,0043 с $1,0023 в среду.
Пара евро/доллар в четверг торгуется на уровне $1,1353 по сравнению с $1,1344 на закрытие предыдущих торгов. Аналитики ING, однако, полагают, что активизация ухода от рисков может привести к ослаблению евро до $1,13, пишет Dow Jones.
Ранее стало известно об аресте главного финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Ванчжоу Мэн в Канаде, ей грозит экстрадиция в США по делу о нарушении санкций США против Ирана.
Ванчжоу Мэн является зампредседателя правления Huawei Technologies и дочерью ее основателя Рена Чжэнфэя. Ее арест в аэропорту Ванкувера произошел 1 декабря по запросу властей США, слушание в суде об освобождении Ванчжоу Мэн под залог назначено на пятницу.
Эксперты опасаются, что арест топ-менеджера крупной китайской компании может усложнить переговоры между США и Китаем по вопросам торговли.
Фунт стерлингов подорожал в ходе торгов до $1,2766 по сравнению с $1,2734 на закрытие рынка в среду. В центре внимания трейдеров - предстоящее голосование в британском парламенте по соглашению об условиях Brexit.
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