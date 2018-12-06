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Ведущие банки договорились о клиринге операций репо во Франкфурте
13:37 06.12.2018 |
Клиринговая площадка Eurex, принадлежащая Deutsche Boerse AG, заручилась поддержкой 24 ведущих банков мира для клиринга операций репо во Франкфурте вместо Лондона.
В пресс-релизе Eurex отмечается, что в эту группу входят Deutsche Bank, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, Bank of America и Citigroup.
Таким образом, Франкфурт продолжает усиливать позиции в качестве нового центра европейской инфраструктуры операций с ценными бумагами в ожидании предстоящего выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).
Eurex планирует с февраля 2019 года делиться выручкой с десяткой наиболее активных банков в сегменте клиринга репо.
"Мы делаем все возможное, чтобы поддержать клиентов и обеспечить бесперебойный переход к миру после Brexit", - заявил член правления Eurex Маттиас Граулих.
Операции репо - один из важнейших источников краткосрочного фондирования на финансовых рынках, а также инструмент денежно-кредитной политики центральных банков. Лондон долгое время играл главную роль в клиринге репо европейских государств.
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