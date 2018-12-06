4 декабря объем торгов долларом на межбанке увеличился на $118,8 млн до $286,5 млн

Во вторник, 4 декабря, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 118,8 млн долларов по сравнению с 3 декабря до 286,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 160,4 млн долларов по сравнению с 3 декабря до 353,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 14,9% до 12,140 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в понедельник на 2 коп. во вторник опустился на 10 коп. до 28,07 UAH/USD.