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Остатки средств на корсчетах банков 06.12.18
11:28 06.12.2018 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
Официальный курс НБУ на 6 декабря - 27,975656 грн/$1.
|Дата
|сумма, млн грн
|3 декабря
|50773.6
|4 декабря
|52218.6
|5 декабря
|51178.1
|6 декабря
|51550.7
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 6 декабря - 27,975656 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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