Положительное сальдо интервенций НБУ на межбанке в ноябре составило $232,85 млн

Положительное сальдо интервенций Национального банка на межбанке в ноябре составило 232,8 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении регулятора, передают Українські Новини.

"В ноябре чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 232,8 млн долларов", - говорится в нем.

В частности, в конце прошлого месяца для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, обусловленных временным психологическим давлением со стороны новостей об объявлении военного положения, Национальный банк продал 125,0 млн долларов, из которых 50,0 млн долларов - путем валютных интервенций по выбору лучшей цены.

Но в целом в ноябре предложение валюты было выше чем спрос, в частности благодаря поступлению выручки от экспорта аграрной и металлургической продукции.

Это позволило Национальному банку купить на межбанковском валютном рынке 357,8 млн долларов, из которых 76,7 млн долларов по выбору лучшей цены, не влияя на динамику курса гривны, определенную фундаментальными факторами.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре международные резервы увеличились на 5,8% до 17,7115 млрд долларов по сравнению с сентябрем.