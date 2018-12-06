Финансовые новости
- |
- 06.12.18
- |
- 11:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Иена дорожает к доллару 6 декабря на фоне падения мировых фондовых бирж
08:40 06.12.2018 |
Курс доллара к иене снижается в четверг утром на фоне распродаж на мировых фондовых биржах, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.07 EET курс евро к доллару рос до 1,1348 доллара за евро с 1,1344 доллара на прошлом закрытии. Курс доллара к иене уменьшался до 112,64 иены со 113,19 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,08%, до 96,99 пункта.
Инвесторы уходят в безопасные активы, к которым традиционно относится иена, на фоне волатильности мировых фондовых рынков. В частности, биржи Азии в четверг падают в пределах 2,5% после задержания в Канаде финансового директора Huawei Technologies. Биржи Европы закрылись в среду в минусе на 1,2-1,4%.
Вызывает опасения рынков и снижение доходности долговых бумаг США, которое инвесторы восприняли как возможный признак замедления экономического роста. "Более низкая доходность казначейских гособлигаций США приводит к снижению курса доллара к иене", - сказал агентству Рейтер старший валютный стратег Daiwa Securities Юкио Исизуки (Yukio Ishizuki).
Спрос на безопасные активы, включая иену, традиционно возрастает в случае усиления внешних рисков и волатильности.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Санкции и их последствия. Сколько российских оборонных контрактов сможет перехватить Украина
|Почему Медведчука исключили из Минских переговоров
|Каких «распятых мальчиков» Кремль нашел в автокефалии
|Доллар на межбанке 5 декабря продолжил сдавать позиции
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 05.12.18
|Положительное сальдо интервенций НБУ на межбанке в ноябре составило $232,85 млн
|В ноябре международные резервы увеличились на 5,8% до $17,7 млрд
|Какое жилье в Киеве и пригороде предложат строители в 2019 году
|Иена дорожает к доллару 6 декабря на фоне падения мировых фондовых бирж
|Цена золота 6 декабря вернулась к росту после снижения днем ранее
Это интересно
|Дебют Qualcomm Snapdragon 855: новый процессор для флагманских смартфонов
|Honda возродила модель Passport
|Израильская компания разработала жидкое водородное топливо, которое в 2 раза дешевле и эффективнее бензина
|Китайский миллиардер разорил свою компанию в казино
|В Италии арестован предполагаемый главарь мафии «Коза ностра»
|Восьмилетний видеоблогер заработал на YouTube 22 млн долларов
|Amazon тестирует свою технологию без кассиров в крупных магазинах