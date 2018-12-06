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Цена золота 6 декабря вернулась к росту после снижения днем ранее
07:54 06.12.2018 |
Стоимость золота после снижения днем ранее дорожает в четверг на фоне увеличения спроса на металл в качестве более надежного актива, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.15 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,4 доллара, или на 0,19%, до 1245 долларов за тройскую унцию. По итогам среды показатель снизился на 0,3%, до 1242,6 доллара за унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,27%, до 14,54 доллара за унцию.
Стоимость золота перешла к росту в четверг на фоне увеличения спроса на более безопасные активы, к которым относится и драгметалл, после распродаж на биржах Европы и Азии.
В центре внимания мировых инвесторов остаются события вокруг Brexit и ожидания новой статистики по рынку труда США, которая может повлиять на доллар, и как следствие, на стоимость золота. В частности, на следующей неделе, 11 декабря, парламент Великобритании после нескольких дней дебатов, проголосует по соглашению с ЕС о Brexit. Рынки сомневаются, что оно будет одобрено на фоне разногласий в политических партиях.
В том, что касается статистики в США, то в пятницу будут опубликованы официальные данные по безработице в стране за ноябрь. По прогнозам аналитиков, уровень безработицы сохранился на уровне 3,7%, как и в октябре, а вот темпы роста создания новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики замедлились до 200 тысяч с 250 тысяч месяцем ранее.
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