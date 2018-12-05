НБУ не видит системных рисков в росте потребительского кредитования

Национальный банк не видит системных рисков в росте потребительского кредитования.

Об этом сообщила первый замглавы НБУ Катерина Рожкова в ходе круглого стола "Что ожидает банковский сектор в 2019 году?", организованного "Финансовым клубом" в пресс-центре Українських Новин.

Она отметила, что очень высокими темпами растут потребительские кредиты.

"Это около 40% год к году. Эта тенденция началась в начале 2017 года. Сегодня очень много банков, которые ранее не работали в этом сегменте - выходят на рынок. Лидером является беззалоговое кредитование, потому что это высокодоходный сегмент", - сказала она.

Рожкова отметила, что НБУ не видит системных рисков в таком значительном росте.

"На сегодня мы не видим системных рисков в этом направлении кредитования", - подчеркнула она.

Первый замглавы НБУ отметила, что тенденция к росту данного сегмента кредитования будет наблюдаться и в следующем году.

По ее словам, в 2019 году НБУ уделит особое внимание этим портфелям в ходе тестирования.

"Проверим, насколько этот портфель сможет выдерживать нагрузку", - сказала она.

Как сообщали Українські Новини, в октябре доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе выросла на 0,25 п. п. до 54,56% по сравнению с сентябрем.