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НБУ не видит системных рисков в росте потребительского кредитования
12:56 05.12.2018 |
Национальный банк не видит системных рисков в росте потребительского кредитования.
Об этом сообщила первый замглавы НБУ Катерина Рожкова в ходе круглого стола "Что ожидает банковский сектор в 2019 году?", организованного "Финансовым клубом" в пресс-центре Українських Новин.
Она отметила, что очень высокими темпами растут потребительские кредиты.
"Это около 40% год к году. Эта тенденция началась в начале 2017 года. Сегодня очень много банков, которые ранее не работали в этом сегменте - выходят на рынок. Лидером является беззалоговое кредитование, потому что это высокодоходный сегмент", - сказала она.
Рожкова отметила, что НБУ не видит системных рисков в таком значительном росте.
"На сегодня мы не видим системных рисков в этом направлении кредитования", - подчеркнула она.
Первый замглавы НБУ отметила, что тенденция к росту данного сегмента кредитования будет наблюдаться и в следующем году.
По ее словам, в 2019 году НБУ уделит особое внимание этим портфелям в ходе тестирования.
"Проверим, насколько этот портфель сможет выдерживать нагрузку", - сказала она.
Как сообщали Українські Новини, в октябре доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе выросла на 0,25 п. п. до 54,56% по сравнению с сентябрем.
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