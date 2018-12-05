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Cправочный курс гривни вырос на 16,88 коп. до 27,9770 грн
12:26 05.12.2018 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 16,88 коп. до 27,9770 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 3,09 коп. до 28,1458 UAH/USD.
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