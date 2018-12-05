Финансовые новости
- |
- 05.12.18
- |
- 14:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ продал 4 декабря банкам депозитные сертификаты на 9 896 млн гривен
10:53 05.12.2018 |
Национальный банк во вторник, 4 декабря, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 9 896 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 16,00% годовых 36 банкам на сумму 5 447 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 18,00% годовых 22 банкам на сумму 4 449 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 3 декабря продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 4 821 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-октябре Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 485,467 млрд гривен, что на 14,5% больше чем за январь-октябрь 2017 года.
В 2017 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Ірина Бекешкіна про запит на нові обличчя і президентські вибори
ТОП-НОВОСТИ
|Провести выборы в объединенных общинах в областях с военным положением 23 декабря невозможно, - Парубий
|Объединительный собор пройдет 15 декабря в Софийском соборе, - Порошенко
|Пиар превыше всего: Почему Рада будет проваливать законы об информационной безопасности
|Фигура из ОПГ: Кто такой Левин, которого подозревают в заказе убийства Гандзюк
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Азиатские рынки акций снизились 5 декабря вслед за индексами США
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 05.11.18
|Курсы валют по карточным операциям 05.12.18
|НБУ не видит системных рисков в росте потребительского кредитования
|Cправочный курс гривни вырос на 16,88 коп. до 27,9770 грн
|Остатки средств на корсчетах банков 05.12.18
|НБУ продал 4 декабря банкам депозитные сертификаты на 9 896 млн гривен
Это интересно
|Amazon тестирует свою технологию без кассиров в крупных магазинах
|США планируют осуществлять криминалистический анализ транзакций с использованием анонимных криптовалют
|Сеть отелей Marriott готова оплатить смену паспортов пострадавшим от утечки данных клиентам
|SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда
|Показан роскошный Lincoln Aviator с семью местами и подвеской «с глазами»
|Новое исследование показало нулевой успех блокчейн-проектов в секторе международного развития
|Ученые из Швеции получили молекулу железа, которая может в фотоэлементах заменить редкие дорогие металлы