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3 декабря объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $97,7 млн до $167,7 млн
10:42 05.12.2018 |
В понедельник, 3 декабря, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 97,7 млн долларов по сравнению с 30 ноября до 167,7 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 146,1 млн долларов по сравнению с 30 ноября до 193,4 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 14,9% до 12,140 млрд долларов по сравнению с сентябрем.
Курс доллара на межбанке после ослабления в пятницу на 15 коп. в понедельник опустился на 2 коп. до 28,17 UAH/USD.
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