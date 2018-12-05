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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 04.12.18
09:50 05.12.2018 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|29.11
|18.4368
|18.7124
|30.11
|18.4111
|18.0279
|03.12
|18.4382
|18.0001
|18.0286
|04.12
|18.3544
|17.9245
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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