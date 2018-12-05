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Криптокиты удвоили свои активы в ETH
09:35 05.12.2018 |
В 2018 году рынок вел себя непредсказуемо, цена на биткоин и большинство других активов снизилась относительно рекордного уровня почти на 80% и более. Вместе с тем инвесторы, которые купили криптовалюту в начале 2017 года, получили прибыль и начинают обналичивать свои активы.
Однако, если говорить об Ethereum, данные блокчейна указывают на то, что крупные держатели, или киты, продолжают покупать на падении, увеличивая объемы своих активов.
Согласно исследованиям Diar, в настоящее время 500 активно торгующих адресов входит в 1000 адресов с большими запасами Ethereum. В течение 2018 года эти кошельки накопили огромное количество эфира, увеличив с января свои запасы ETH на 80% - это больше, чем в любой другой период истории Ethereum.
На конец ноября эти адреса в общей сложности хранили 20 миллионов ETH на сумму более $ 2,2 млрд, что составляет почти 20% общего предложения ETH.
По данным Diar, рост запасов китов обусловлен продажей монет ICO-проектами, которые по той или иной причине не смогли выполнить свои дорожные карты.
В связи с этим трейдеры, которые «диверсифицировали» свои запасы Ethereum в токенах ERC-20, начинают сокращать свои потери и снова открывать позиции в ETH.
«Массовый рост активов в эфирах у китов, скорее всего, стал результатом того, что трейдеры перестали торговать токенами. Именно поэтому они консолидировали свои активы в ETH, который резко упал с начала года».
Несмотря на активность китов, предложение в ETH менее концентрированно, чем в начале 2017 года, когда у китов было сосредоточено около 33 миллионов ETH или более одной трети от общего объема эмиссии ETH.
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