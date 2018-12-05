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Доллар дорожает к мировым валютам 5 декабря после снижения с начала недели
07:51 05.12.2018 |
Курс доллара в среду утром растет по отношению к большинству валют в рамках коррекции после падения с начала недели на фоне ситуации на рынке гособлигаций США, где впервые с 2007 года образовалась инверсия кривой доходности, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.21 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,21% до 97,17 пункта. Курс евро к доллару снижался до 1,1319 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1343 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 112,99 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 112,78 иены за доллар.
Курс доллара в среду отыгрывает снижение, зафиксированное с начала недели. Сначала инвесторы распродавали доллар в качестве более надежного актива после заключения временного перемирия в торговой войне между США и Китаем, а затем дополнительное давление на американскую валюту оказала ситуация на рынке гособлигаций США. Впервые с 2007 года на рынке американских гособлигаций возникла ситуация, когда доходность 2-летних долговых бумаг оказалась выше доходности 5-летних бумаг. Такая ситуация называется инверсией кривой доходности и может быть признаком приближающейся экономической рецессии.
Инверсия кривой доходности происходит, когда сигнал на дальнейшее повышение базовой ставки приводит к росту доходности краткосрочных бумаг, а слабые темпы инфляции и прогноз на замедление роста экономики, напротив, оказывают давление на доходность долгосрочных облигаций.
Опасения вокруг ситуации на рынке гособлигаций США сдерживает коррекционный рост доллара в среду. "На начальном этапе инверсии кривой доходности рынки обеспокоены тем, будет ли рецессия экономики. Они более резко реагируют на слабые данные, чем на сильные", - сказал агентству Рейтер главный валютный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).
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