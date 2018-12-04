Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 60,7 млн гривен и валютные - на $1,5 млн и €111 тыс.

Министерство финансов 4 декабря разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 60,7 млн гривен и валютные бумаги - на 1,5 млн долларов и 111 тыс. евро.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

В частности размещены бумаги со сроком обращения 112 дней на 51,259 млн гривен под 19% годовых, со сроком обращения 189 дней на 9,436 млн гривен под 18,5 годовых.

Также размещены бумаги со сроком обращения 196 дней на 248,118 тыс. долларов под 6,7% годовых, со сроком обращения 322 дня на 66,781 тыс. долларов под 7,25% годовых и со сроком обращения 680 дней на 569,617 тыс. долларов под 7,5% годовых.

Также размещены бумаги на 111,592 тыс. евро под 4,6% годовых и сроком обращения 357 дней.

Всего в госбюджет привлечено 106,081 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, Минфин в 2017 году привлек в государственный бюджет 32,755 млрд гривен и 1,81 млрд долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.