США планируют осуществлять криминалистический анализ транзакций с использованием анонимных криптовалют

Министерство национальной безопасности США (DHS) изучит способы анализа транзакций, осуществляемых с использованием анонимных криптовалют в преступных намерениях. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на официальную документацию ведомства.

В широком применении криптовалют на коммерческом и государственном уровне специалистов DHS настораживает сложность в определении отправителя транзакции и объема передаваемых средств. Особенно это относится к использованию Zcash и Monero, характеризующихся анонимностью и приватностью транзакций.

«Присутствует вынужденный интерес к отслеживанию и пониманию транзакций и действий незаконной природы в блокчейне», - пишет ведомство.

DHS предлагают найти гибкие решения для криминалистического анализа транзакций в блокчейне со стороны правоохранителей.

«Поскольку существует возможность создания новых анонимных криптоплатформ, решение должно быть либо универсальным, либо предоставлять рабочий подход к взаимодействию с новыми реализациями блокчейна», - говорится в документе.

Специалисты министерства предлагают заинтересованным лицам предоставить им необходимую техническую информацию. Полноценное предложение по разработке мер по отслеживанию транзакций с использованием анонимных криптовалют должно быть озвучено 19 декабря.

Напомним, в июне заместитель помощника директора отдела расследований Секретной службы США Роберт Нови обратился к Конгрессу США с просьбой принять необходимые меры для противодействия использованию преступниками анонимных криптовалют, включая Monero и ZCash.