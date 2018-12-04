Фунт ощутимо растет к доллару 4 декабря на новостях вокруг Brexit

Курс фунта стерлингов во вторник ощутимо растет по отношению к доллару после заявлений представителя Суда ЕС о праве Великобритании в одностороннем порядке отозвать свое решение о выходе страны из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 12.13 EET курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,2814 доллара с 1,2723 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару повышался до 1,1406 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1355 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 112,77 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,67 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) падал на 0,61%, до 96,44 пункта.

Участники торгов отыгрывают новости о том, что генеральный адвокат Суда ЕС Мануэль Кампос Санчес-Бордона предложил судебной инстанции признать, что статья 50 договора Евросоюза, на основании которой Британия выходит из ЕС, оставляет стране право в одностороннем порядке отменить свое решение. Согласно сообщению суда, такая возможность сохраняется до тех пор, пока соглашение о выходе не будет официально заключено.

Парламент Великобритании 11 декабря, после нескольких дней дебатов, проголосует по соглашению с ЕС о Brexit. В случае неодобрения соглашения возможен вариант, при котором Великобритания покинет ЕС без соглашения вовсе, что, по мнению многих экспертов, может стать экономической катастрофой для страны. Документ, который премьер-министр Тереза Мэй называет "лучшей из возможных сделок", критикуют как оппозиция, так и сами консерваторы.

"Парламентские дебаты могут подтвердить разногласия между политическими партиями и внутри них, а также указать на низкую вероятность одобрения парламентом соглашения по Brexit", - сказал агентству Рейтер валютный стратег ING Петр Крпата (Petr Krpata).