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Справочный курс гривни вырос на 3,09 коп. до 28,1458 грн
12:31 04.12.2018 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 3,09 коп. до 28,1458 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 5,44 коп. до 28,1767 UAH/USD.
По материалам:
Українські Новини
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