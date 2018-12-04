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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Справочный курс гривни вырос на 3,09 коп. до 28,1458 грн

12:31 04.12.2018 |

Финансы

 

Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 3,09 коп. до 28,1458 UAH/USD.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 5,44 коп. до 28,1767 UAH/USD.
По материалам: Українські Новини
 

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