30 ноября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $26,1 млн до $265,4 млн

В пятницу, 30 ноября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 26,1 млн долларов по сравнению с 29 ноября до 265,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 45,3 млн долларов по сравнению с 29 ноября до 339,5 млн долларов.

По уточненным данным НБУ, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке в четверг составил 291,5 миллионов долларов, а общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) - 384,8 миллионов долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 14,9% до 12,140 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на межбанке после роста в четверг на 5 коп. в пятницу уменьшился на 15 коп. до 28,19 UAH/USD.