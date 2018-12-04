Финансовые новости
- |
- 04.12.18
- |
- 11:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
30 ноября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $26,1 млн до $265,4 млн
10:07 04.12.2018 |
В пятницу, 30 ноября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 26,1 млн долларов по сравнению с 29 ноября до 265,4 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 45,3 млн долларов по сравнению с 29 ноября до 339,5 млн долларов.
По уточненным данным НБУ, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке в четверг составил 291,5 миллионов долларов, а общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) - 384,8 миллионов долларов.
Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 14,9% до 12,140 млрд долларов по сравнению с сентябрем.
Курс доллара на межбанке после роста в четверг на 5 коп. в пятницу уменьшился на 15 коп. до 28,19 UAH/USD.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сколько шансов у россиян пробить сухопутный коридор в Крым
|Курс доллара на межбанке 3 декабря немного откатили, но ждут взлета уже завтра
|Объем розничного кредитования в Украине в 2019г может вырасти на 30-40% - банкиры
|Глава газового бизнеса «Нафтогаза» Андрей Фаворов: Мне приписывают высокие кабинеты от ЦРУ до Кремля
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 04.12.18
|Остатки средств на корсчетах банков 04.12.18
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 03.12.18
|3 декабря НБУ выдал банкам рефинансирование 4 200 млн гривен
|30 ноября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $26,1 млн до $265,4 млн
|Как изменился украинский рынок безналичных платежей
Это интересно
|NASA выбрало девять компаний для доставки грузов на Луну
|Технологию гибких экранов Samsung незаконно продали китайцам
|Спорткар Porsche 911 восьмого поколения распознаёт мокрую дорогу
|ЕС усиливает безопасность автотранспорта
|DJI Osmo Pocket — маленький убийца спортивных камер
|Microsoft выиграла контракт с армией США на $479,2 млн
|Представлен обновленный флагманский седан Genesis