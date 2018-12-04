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Как изменился украинский рынок безналичных платежей
09:40 04.12.2018 |
Свежая статистика рынка платежных карт по итогам 9 месяцев 2018 года порадовала позитивной динамикой всех ключевых показателей, характеризующих поступательное развитие культуры безналичных платежей.
Украинцы все больше привыкают к использованию платежных карт в своей повседневной жизни как удобному инструменту оплаты товаров и услуг, финансовых расчетов и планирования. А это - важный атрибут здоровой и прозрачной сashless-экономики.
Хорошие тенденции
С начала года количество активных платежных карт, по которым проводились операции в течение последних трех месяцев, выросло на 5,1% - до 36,6 млн штук. Цифра знаковая - впервые этот показатель превысил численность взрослого населения страны. Правда, до среднестатистического американца с его четырьмя кредитками в кармане нам еще расти и расти.
Данные по видам карточных операций свидетельствуют об уверенном продолжении "сashless-наступления" по всем фронтам: удельный вес безналичных расчетов в общей структуре операций с платежными картами достиг 78% в количественном и 44% в денежном выражении.
Проще говоря, 4 из 5 операций с платежными картами совершаются безналично, а из каждых зачисленных на карточные счета 100 гривен заработных плат и пенсий, социальных выплат и денежных переводов, 44 гривни работают в экономике без перехода в кеш, что значительно экономит время и средства на эмиссию, инкассацию и утилизацию банкнот, способствует большей прозрачности финансовых потоков, сокращая долю теневой экономики.
Цивилизованный мир давно идет по пути поступательного отказа от наличных денег, хотя у каждого государства этот путь свой, учитывающий особенности экономики и торговых отношений, степень интеграции с внешними рынками, правовую и фискальную политику, традиции и менталитет граждан.
Украина, стартовавшая позже своих западных соседей, за очень небольшой срок добилась опережающей динамики и впечатляющих результатов. Всего 8 лет назад из каждых 100 гривен у нас обналичивались 93,5, менее 18% операций с платежными картами проводились безналично по сравнению с сегодняшними 56 гривнями и соответственно 44%.
За что украинцы платят безналично?
Правит бал интернет: из 903 млрд грн, потраченных с платежных карт за 9 месяцев 2018 года, наибольший удельный вес занимают онлайн-расчеты (35%, или 312 млрд грн), уверенно оттеснив покупки в торгово-сервисной сети (30%, или 268 млрд грн).
Интересно, что переводы с карты на карту также опередили офлайн-торговлю по объемам, заняв 33% рынка с объемом 301 млрд грн. По среднему чеку лидируют Р2Р-переводы (1684 грн), средняя сумма интернет-платежа составляет 370 грн, офлайн-покупки - 236 грн, операции в терминале самообслуживания - 522 грн. Величина среднего чека с начала года выросла во всех сегментах.
Безусловно, столь существенный рост безналичных платежей не может не подкрепляться развитием платежной инфраструктуры: с начала года сеть торговых терминалов приросла на 14% - до 264 тыс. единиц, а количество торгово-сервисных предприятий, предоставляющих клиентам возможность рассчитываться картами, увеличилось на 13%, превысив 196 тысяч. Сегодня на 1000 украинцев приходится около 7 платежных терминалов - достойный средний показатель.
Правда, распределены они крайне неравномерно: лидируют технологичный Киев (18), Днепропетровская (9) и Одесская (8) области, в аутсайдерах Тернопольщина и Закарпатье (4), Донецкая (3) и Луганская (2) области. Обратной стороной процесса является постепенное сокращение количества банкоматов.
Почти 80% торговых POS-терминалов поддерживают технологию PayPass/PayWave бесконтактных оплат картами, смартфонами, «умными» часами, чем активно и с удовольствием пользуется как продвинутая молодежь, так и представители среднего класса, превыше всего ценящие свои время и комфорт. Логично, что именно сегмент бесконтактных платежных карт показывает наилучшую динамику: с начала года их количество увеличилось почти на треть - до 3,6 млн штук.
Продолжится ли рост?
О существенном потенциале дальнейшего роста платежной инфраструктуры свидетельствует сравнительная статистика карточных расчетов наших сограждан в Украине и за границей: за три квартала текущего года украинцы потратили с платежных карт за рубежом 29,6 млрд грн, из них 26 млрд грн, или 88%, безналично.
Напомню, что в Украине данный показатель вдвое меньше - 44%. Так что дело не столько в менталитете, сколько в реальной возможности рассчитаться платежной картой на каждом шагу. Не секрет, что некоторые украинские торговцы выполняют требование об обеспечении точек продаж POS-терминалами лишь де-юре. Фактически же терминал безнаказанно может неделями пребывать в статусе "сломался", "в ремонте" или "завис". Серая экономика, живущая за счет искажения объемов реальных оборотов и уклонения от налогообложения - главный противник повсеместного внедрения безналичных платежей.
Банки в партнерстве с международными платежными системами являются промоутерами постепенного отказа украинцев от наличных и всячески поддерживают их в стремлении приобщаться к сashless-культуре, проводя в регулярные маркетинговые акции с розыгрышем ценных призов, кешбэками, бонусными программами и беспроигрышными лотереями. И это не благотворительность, а здоровый прагматизм: минимизация наличных денег в экономике в конечном итоге выгодна не только банкам, а всем без исключения добросовестным участникам рынка.
Драйверами дальнейшего развития прозрачной, удобной и эффективной cashless-экономики станут расширение перечня и географии smartcity-проектов, большее проникновение технологий в повседневную жизнь украинцев, повышение финансовой грамотности населения, четкое правовое регулирование рынка платежей, социальная ответственность бизнеса и активная гражданская позиция потребителей, отстаивающих свое право выбирать удобный способ оплаты товаров и услуг.
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