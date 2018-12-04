В октябре доля проблемных кредитов выросла на 0,25 п. п. до 54,56%

В октябре доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе выросла на 0,25 п. п. до 54,56% по сравнению с сентябрем.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

По состоянию на 1 ноября общий объем выданных кредитов вырос на 844,99 млн гривен с 1,220 трлн гривен (на 1 сентября) до 1,221 трлн гривен.

Из них неработающие кредиты составили 666,340 млрд гривен.

Рост доли проблемных кредитов произошел за счет роста этого показателя по группам банков: в неплатежеспособных банках - на 39,36 п. п. до 91,58%, в Приватбанке - на 0,62 п. п. до 83,93%.

При этом данный показатель сократился в банках с госдолей на 0,56 п. п. до 68,84%, с госдолей, кроме Приватбанка - на 1,4 п. п. до 56,02%, с частным капиталом - на 0,63 п. п. до 24,09%.

Как сообщали Українські Новини, НБУ начал публикацию статистики по неработающим кредитам согласно международным стандартам отчетности.

Доля проблемных кредитов в 2016 году увеличилась с 22,1%, или на 8,4 п. п. до 30,5%.