Золото 4 декабря подорожало до максимума за более чем месяц на удешевлении доллара

Стоимость золота во вторник утром продолжает рост, достигнув максимума с конца октября, поддерживает котировки металла ослабление американской валюты на фоне смягчения торговых рисков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.19 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,4 доллара, или на 0,19% - до 1242 долларов за тройскую унцию, показатель торгуется у максимальных значений с 26 октября. Цена мартовского фьючерса на серебро повышалась на 0,32% - до 14,545 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,32%, до 96,73 пункта. Удешевление доллара поддерживает стоимость золота, которое в таком случае становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

"Ослабление доллара - основной фактор, поддерживающий рост цен на золото", - рассказал агентству Рейтер сырьевой аналитик Phillip Futures Бенджамин Лу (Benjamin Lu).

Смягчение торговой напряженности между США и КНР негативно сказывается на долларе. По итогам переговоров на полях G20 в Аргентине президент США Дональд Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины в отношении Китая с 10 до 25%. Однако США предупредили, что если в следующие 90 дней не будет достигнуто соглашения относительно некоторых торговых вопросов, то пошлины увеличатся до ранее запланированной отметки.

Доллар относится к безопасным активам, поэтому в случае ослабления торговых рисков американская валюта теряет в цене.