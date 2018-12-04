Доллар 4 декабря остается под давлением на фоне оценки инвесторами торгового вопроса США и КНР

Спрос на более надежный доллар остается под давлением вторую торговую сессию подряд, пока инвесторы пытаются оценить перспективы развития торговых отношений между США и Китаем после переговоров на полях саммита G20, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 7.16 EET курс евро к доллару рос до 1,1378 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1355 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 113,09 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,67 иены за доллар, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,32% до 96,73 пункта.

Трейдеры пытаются понять, какой вклад в улучшение торговых отношений США и Китая внесут договоренности между лидерами стран, достигнутые в минувшие выходные на полях саммита G20 в Аргентине. Основным исходом стало решение президента США Дональда Трампа не поднимать с 1 января пошлины с 10% до 25% на товары из Китая объемом импорта 200 миллиардов долларов. Однако США предупредили, что если в следующие 90 дней не будет достигнуто соглашения относительно некоторых торговых вопросов, то пошлины увеличатся до ранее запланированной отметки. Эта договоренность способствовала повышению спроса на рисковые активы и сокращению - на более надежные, к которым относится и доллар.

После временного перемирия в торговой войне США и Китая внимание рынков может сместиться на перспективы ужесточения денежной политики в США. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, оценивают в 87% вероятность повышения базовой ставки ФРС США по итогам ближайшего заседания регулятора 18-19 декабря. Однако на рынках есть некоторые сомнения относительно количества повышений ставки в 2019 году. Изначально их ожидалось три, но признаки замедления мировой экономики ставят под вопрос темпы ужесточения денежной политики в США.

"Учитывая то, что статданные остаются хорошими, мы думаем, что ФРС дважды повысит ставку в 2019 году, и это больше, чем рынок учитывает в текущей момент, поэтому мы довольно оптимистично настроены в отношении курса доллара", - сказал агентству Рейтер главный операционный директор Rakuten Securities Ник Твидейл (Nick Twidale). Ужесточение денежной политики традиционно приводит к повышению курса национальной валюты.