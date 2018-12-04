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SEC: биткоин-ETF не будут одобрены, пока не решится проблема с манипуляциями
17:33 03.12.2018 |
Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джей Клейтон в ходе конференции Consensus: Invest заявил, что не видит возможности для одобрения ETF на базе криптовалют, пока не решена проблема рыночных манипуляций.
«Я не готов сказать, как именно должна быть решена проблема с манипуляциями. Но она требует решения до одобрения ETF, - делится мыслями Клейтон. - Цены, которые наблюдают розничные инвесторы, должны заслуживать доверие и быть свободными от манипуляций. Не свободными от волатильности, а именно от манипуляций»
Глава SEC подчеркнул, что он делится своим мнением, а не озвучивает официальную позицию его ведомства.
Также он коснулся вопроса о том, какие ICO-токены могут относиться к категории ценных бумаг.
«Если вы финансируете компанию посредством предложения токенов, то вам нужно исходить из того, что имеете дело с ценными бумагами», - отметил он.
С другой стороны, Клейтон признал, что в некоторых случаях достаточно сложно отнести токен к той или иной категории. Например, когда речь зашла о компании Ripple и ее цифровом активе XRP, то, не вдаваясь в подробности, глава SEC произнес следующее:
«Некоторые из этих вопросов требуют много дополнительной информации».
С другой стороны, продолжил рассуждать Клейтон, «во многих случаях ответы очевидны»:
«Я продаю тебе свой токен, собираясь создать фирму. Ты, должно быть, получишь прибыль от купленного токена».
Также Клейтон дал совет тем, кто планирует распространять токены среди потенциальных инвесторов:
«Если есть временной промежуток между тем, когда вы сообщили SEC, и моментом, когда вы начали предлагать людям инвестировать в компанию, то это не очень хорошее начало».
Напомним, ранее Джей Клейтон заявил, что значительная часть ICO-токенов подпадает под категорию ценных бумаг.
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