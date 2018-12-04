SEC: биткоин-ETF не будут одобрены, пока не решится проблема с манипуляциями

Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джей Клейтон в ходе конференции Consensus: Invest заявил, что не видит возможности для одобрения ETF на базе криптовалют, пока не решена проблема рыночных манипуляций.

«Я не готов сказать, как именно должна быть решена проблема с манипуляциями. Но она требует решения до одобрения ETF, - делится мыслями Клейтон. - Цены, которые наблюдают розничные инвесторы, должны заслуживать доверие и быть свободными от манипуляций. Не свободными от волатильности, а именно от манипуляций»

Глава SEC подчеркнул, что он делится своим мнением, а не озвучивает официальную позицию его ведомства.

Также он коснулся вопроса о том, какие ICO-токены могут относиться к категории ценных бумаг.

«Если вы финансируете компанию посредством предложения токенов, то вам нужно исходить из того, что имеете дело с ценными бумагами», - отметил он.

С другой стороны, Клейтон признал, что в некоторых случаях достаточно сложно отнести токен к той или иной категории. Например, когда речь зашла о компании Ripple и ее цифровом активе XRP, то, не вдаваясь в подробности, глава SEC произнес следующее:

«Некоторые из этих вопросов требуют много дополнительной информации».

С другой стороны, продолжил рассуждать Клейтон, «во многих случаях ответы очевидны»:

«Я продаю тебе свой токен, собираясь создать фирму. Ты, должно быть, получишь прибыль от купленного токена».

Также Клейтон дал совет тем, кто планирует распространять токены среди потенциальных инвесторов:

«Если есть временной промежуток между тем, когда вы сообщили SEC, и моментом, когда вы начали предлагать людям инвестировать в компанию, то это не очень хорошее начало».

Напомним, ранее Джей Клейтон заявил, что значительная часть ICO-токенов подпадает под категорию ценных бумаг.