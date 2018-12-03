В 2019 году DHL инвестирует $300 млн в четырёхкратное увеличение количества роботов на складах

Компания DHL, специализирующаяся на международной доставке грузов, курьерских услугах и транспортировке, объявила о планах инвестировать $300 млн в модернизацию 60 % своих складов в Северной Америке с помощью увеличения количества датчиков Интернета вещей, роботизации, автоматизации процессов и совершенствования программного обеспечения.

Такие технологии уже используются на 85 объектах компании или примерно 20 % её складов в Северной Америке. Выделенные средства помогут принести новые технологии в 350 из имеющихся у DHL 430 объектов в Северной Америке.

Генеральный директор подразделения DHL Supply Chain North America Скотт Сареддин (Scott Sureddin) рассказал ресурсу VentureBeat в телефонном интервью, что в настоящее время на некоторых более современных объектах DHL используются роботы таких компаний, как Locus Robotics. Однако для приобретения роботов в рамках новой программы пока не были определены ни поставщик, ни производитель.





Президент розничного направления подразделения DHL Supply Chain Джим Гер (Jim Gehr) рассказал, что переговоры по этому поводу ведутся с руководителями 25 компаний, лидеров робототехнической отрасли и индустрии автоматизации процессов.

Складские роботы DHL Supply Chain будут в первую очередь использоваться на операциях по сортировке посылок и смогут выполнять целый ряд задач, начиная от совместного отбора грузов с людьми и заканчивая транспортировкой предметов по всей территории склада для последующей обработки людьми.

Гер отметил, что использование коллаборативных роботов (роботы предназначенные для физического взаимодействия с людьми в совместной рабочей среде) позволяет повысить производительность сортировки грузов более чем на 100 %.