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Небанковский финансовый лизинг в Украине за 9 мес.-2018 вырос на 89,6% - Нацкомфинуслуг
Украинские лизингодатели за девять месяцев 2018 года заключили новые договора финансового лизинга на сумму 17,7 млрд грн, что на 89,6% выше показателя за аналогичный период 2017 года, сообщил член Нацкомфинуслуг Александр Залетов в ходе Первого регуляторного практикума лизингодателей, проведенного Нацкомфинуслуг совместно с Ассоциацией лизингодателей Украины.
По его словам, за указанный период количество заключенных договоров финансового лизинга увеличилось в 2,1 раза - до 12 тыс.
По мнению А.Залетова, на значительное увеличение финансового лизинга повлиял рост фондирования этих операций за счет почти 3-кратного роста привлеченных банковских кредитов и выпуска лизингодателями корпоративных облигаций на сумму свыше 143 млн грн. Еще одним фактором стала дерегуляция на рынке финансового лизинга, что способствует приходу капитала, в т.ч. иностранного.
Так, согласного решению Нацкомфинулуг, финансовый лизинг могут осуществлять не только финансовые учреждения, но и иные юридические лица, которые получили соответствующую лицензию. Таким образом, несмотря на то, что на 30 сентября 2018 года в Украине насчитывалось 353 финансовых учреждений с правом предоставления услуг финансового лизинга, на них приходится 3,3% объема этого рынка. Упрощенная регуляторная среда способствовало тому, что на 110 юридических лиц-лизингодателей пришлось 96,7% указанного бизнеса.
При этом А.Залетов подчеркнул готовность Нацкомфинуслуг и в дальнейшем проводить мероприятия, направленные на дерегулирование рынка финлизинга.
Согласно его данным, в структуре отраслей финансового лизинга договоров, заключенных за девять месяцев 2018 года, преобладают транспорт (4,974 млрд грн), сельское хозяйство (4,008 млрд грн), строительство (1,205 млрд грн), металлургия (899 млн грн), сфера услуг (786 млн грн), пищевая промышленность (701 млн грн), добывающая промышленность (213 млн грн) и медицинское оборудование (211 млн грн.).
Дальнейшее развитие рынка финансового лизинга, по мнению члена Нацкомфинуслуг, будет зависеть от объемов фондирования, упрощения регуляторной среды и введения налоговых стимулов.
"Важным катализатором роста финансового лизинга в стране также может стать законопроект "О финансовом лизинге" (№6395 от 19 апреля 2017 года), который направлен на обеспечение баланса интересов как лизингодателя, так и лизингополучателя", - сказал А.Залетов.
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