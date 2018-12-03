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Справочный курс гривни вырос на 5,44 коп. до 28,1767 грн
12:24 03.12.2018 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 5,44 коп. до 28,1767 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 16,73 коп. до 28,2311 UAH/USD.
По материалам:
Українські Новини
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