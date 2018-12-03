НБУ представил стратегию макропруденциальной политики

Национальный банк обнародовал Стратегию макропруденциальной политики.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В ней подробно описано, что и как делать НБУ, чтобы обеспечить финансовую стабильность, необходимую для устойчивого экономического роста.

Стратегия закладывает основу для внедрения системной макропруденциальной политики в Украине, а также знакомит с ней общественность, обеспечивая таким образом прозрачность политики, ее понятность и большую эффективность в достижении финансовой стабильности.

Содействие финансовой стабильности - вторая по приоритетности (после обеспечения ценовой стабильности) функция Национального банка, закреплена в законе "О Национальном банке Украины" в середине 2015 года.

Чтобы эффективно ее выполнять, Национальный банк разработал описанную в Стратегии систему макропруденциальной политики, необходимую для предотвращения накопления и реализации системных рисков в финансовом секторе, а также для повышения его устойчивости к кризисным явлениям.

Национальный банк будет отвечать за реализацию макропруденциальной политики наравне с монетарной политикой, направленной на достижение и поддержание низких темпов инфляции.

В отличие от банковского надзора, инструменты макропруденциальной политики применяются к финансовой системе в целом или отдельных групп ее участников.

Введение макропруденциальной политики в Украине обусловлено необходимостью усилить защиту финансовой системы от потенциальных кризисов.

По частоте системных банковских кризисов Украина входит в тройку стран-лидеров в мире: за последние 20 лет они случались трижды.

Прямые потери всей экономики от последнего кризиса (2014-2016) составляли почти 40% ВВП.

Последствия этого кризиса существенно ограничили банковское кредитование и экономический рост.

Это свидетельство того, какой высокой может быть цена недостаточно эффективного регулирования финансового сектора - как на уровне отдельных финансовых учреждений, так и на уровне системы в целом.

С учетом рекомендаций Европейского совета по системным рискам и особенностей украинской финансовой системы, стратегия определяет шесть промежуточных целей: недопущение чрезмерного роста кредитования; недопущение накопления дефицита ликвидности; ограничение концентрации рисков; ограничение влияния искаженных стимулов; повышение устойчивости финансовой инфраструктуры; снижение уровня долларизации в секторе.

В Стратегии подробно описана последовательность шагов, с помощью которых Национальный банк будет достигать промежуточных целей, начиная с выявления системных рисков, выбора, калибровки и активации макропруденциальных инструментов, заканчивая оценкой их влияния на ситуацию и принятием решения о продолжении или прекращении их применения.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк сделал доступным электронный документооборот в банковской системе благодаря утверждению правил применения перечня документов, образующихся в деятельности регулятора и банков.