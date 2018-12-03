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30 ноября НБУ выдал банкам рефинансирование 3 150 млн гривен
11:07 03.12.2018 |
В пятницу, 30 ноября, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 3 150 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
Из них: overnight - 2 500 млн гривен по ставке 20,00% годовых 4 банкам; кредиты, предоставленные путем проведения тендера по поддержанию ликвидности банков - 650 млн гривен на срок 14 дней 2 банкам по ставке 20,00%.
Как сообщали Українськi Новини, 29 ноября Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 4 300 млн гривен.
За 2017 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 41,3 млрд гривен.
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