29 ноября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $76,1 млн до $288,9 млн

В четверг, 29 ноября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 76,1 млн долларов по сравнению с 28 ноября до 288,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 30,4 млн долларов по сравнению с 28 ноября до 382,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 14,9% до 12,140 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на межбанке после повышения в среду на 17 коп. в четверг вырос на 5 коп. до 28,34 UAH/USD.